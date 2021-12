Pino secolare crolla su un'automobile in via Nazionale Adriatica Sud, un'altra evita l'impatto per poco [FOTO]

Un albero, un pico secolare di dimensioni davvero grandi, è crollato improvvisamente in via Nazionale Adriatica Sud poco prima delle ore 14.

Il pino è caduto sul marciapiede schiantandosi su un'automobile parcheggiata davanti al ristorante "Le Lampare", una Toyota Yaris andata distrutta.

Un'altra vettura, una Skoda, ha evitato di essere travolta per pochi centimetri.

Per fortuna all'interno dei due veicoli non c'era nessuno e nemmeno pedoni sul marciapiede. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per il taglio e la rimozione del grande albero.