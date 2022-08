Grosso pino cade sulla strada danneggiando moto e auto [FOTO]

Nel primo pomeriggio di oggi, 20 agosto, un grosso pino è caduto sulla strada, a Silvi, danneggiando le moto che erano parcheggiate nei pressi. Il fatto, più precisamente, si è verificato lungo viale Tevere, vicino al palasport cittadino in zona Piomba. L'albero, alto oltre 20 metri, crollando rovinosamente sulla carreggiata ha anche colpito un’auto che si trovava nel tratto sottostante. Fortunamente non si registrano feriti.

Sul posto si sono subito recati i vigili del fuoco e i carabinieri per effettuare le opportune operazioni di messa in sicurezza. L'area, infatti, nel giro di pochi minuti è stata interamente transennata e interdetta alla circolazione stradale. È intervenuta anche la polizia locale. Il pino era stato probabilmente indebolito dalle forti raffiche di vento e dal temporale che ieri hanno interessato la costa abruzzese.

Protestano i cittadini, che parlano di "ennesima tragedia sfiorata" e precisano che "queste non sono piante che possono stare lungo le strade e vicino alle abitazioni, soprattutto in uno stato simile, ossia lasciate crescere a dismisura senza mai alleggerire la chioma". Una situazione, dunque, che sarebbe dovuta in particolare "all'incuria e al non controllo del verde e degli alberi, inadatti al ciglio stradale".