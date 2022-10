Albero pericolante a Città Sant'Angelo, chiusa via Piana per l'intervento dei vigili del fuoco

Intervento urgente in corso in via Piana a Città Sant'Angelo da parte dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Pescara per un albero pericolante.

Allo scopo di consentire l'intervento in sicurezza dei pompieri la strada provinciale direzione Cipressi è temporaneamente chiusa in entrambi i sensi di marcia all'altezza dell'Annunziata e di Gaglierano, come fanno sapere dal Comune.