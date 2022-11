Strada chiusa in via Silone a Pescara nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 22 novembre, a causa di un albero caduto lungo la carreggiata stradale. Sul posto si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco che si sono occupati di tagliare il tronco per liberare la strada.

Cade un albero in via Silone, strada chiusa: un ramo danneggia auto in via Scarfoglio