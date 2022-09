Albero cade davanti alla scuola media Mazzini: bloccata via Regina Margherita [FOTO]

Una strada del centro letteralmente tagliata a metà. "Colpa" di un albero che, a causa del vento che da un paio d'ore sta investendo la città, è crollato giù nel primo pomeriggio di oggi (17 settembre). Il fatto si è verificato in viale Regina Margherita, proprio di fronte alla scuola media Mazzini. Di conseguenza è stato chiuso al traffico il punto compreso tra l'incrocio con viale Muzii e l'intersezione con via De Amicis. Per precauzione è stato transennato, con il nastro bianco e rosso, anche il successivo tratto di viale Regina Margherita che prosegue fino a piazza Salotto.

Sono intervenuti, per le operazioni di messa in sicurezza, gli agenti della polizia municipale di Pescara e il nucleo volontario di protezione civile. Rimanendo in zona, problemi si sono verificati anche all'inizio di via De Amicis, dove è caduto a terra il fogliame di una palma, e sul vicino lungomare, dove il tronco di una pianta è stato piegato dalle forti raffiche fino a spezzarsi a metà. La riviera è comunque presidiata dai vigili del fuoco, presenti sul posto con più squadre.