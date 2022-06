Albero cade sulla carreggiata nel territorio di Popoli, bloccata la Tiburtina

Un albero è caduto oggi pomeriggio sulla carreggiata nel territorio di Popoli, determinando importanti disagi alla viabilità: è stata provvisoriamente bloccata, infatti, la strada statale 5, meglio nota come "Tiburtina". Il fatto si è verificato al chilometro 182,200, e sul posto si sono subito recate le squadre dell'Anas per occuparsi della gestione del traffico e del ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Per rimuovere l'albero sono intervenuti i vigili del fuoco. Con l'occasione l'Anas ricorda che, per informazioni e aggiornamenti sull’evoluzione della situazione in tempo reale, è possibile consultare l’applicazione “Vai”, disponibile in “App store” e “Play store”. Inoltre c'è il servizio clienti “Pronto Anas”, raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.