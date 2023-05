Il maltempo fa cadere un albero nel parco Falcone e Borsellino [FOTO]

A causa del maltempo è caduto un albero nel parco Falcone e Borsellino che si trova a Fontanelle, più precisamente in via Tirino, non molto distante dallo stadio Adriatico Cornacchia fra abitazioni, strutture scolastiche e uffici.

Va comunque ricordato che fino a domenica 21 maggio i parchi e i giardini pubblici della città rimarranno chiusi proprio per questioni di sicurezza dovute alla pioggia che da giorni sta cadendo su Pescara. Inoltre vige il divieto di sosta lungo tutte le strade adiacenti la Riserva di Santa Filomena, eccetto che su viale della Riviera. Il sindaco Carlo Masci ha firmato l'ordinanza con cui si dispongono le azioni decise per evitare problemi e, soprattutto, tutelare l'incolumità delle persone, visto il persistere delle pessime condizioni metereologiche.

La conferma viene dal vicesindaco Gianni Santilli: "L’ordinanza del sindaco di chiusura al pubblico di parchi e giardini pubblici si è resa necessaria in quanto le piogge abbondanti e ricorrenti di questi giorni hanno reso possibile il ribaltamento degli alberi presenti. Questo anche nei giorni a seguire gli eventi temporaleschi, in quanto i tempi di saturazione del suolo, quando invaso dall’acqua, possono prolungare i rischi di caduta dei fusti".

E in effetti, almeno a giudicare da quanto successo nel parco Falcone e Borsellino, così è stato: "L'episodio odierno ha rafforzato la tesi che sostenevo, ossia che ci fosse un pericolo concreto - conclude Santilli - Ad ogni modo comunico che già lunedì ci attiveremo per mettere a posto l'area in cui è crollata la pianta".