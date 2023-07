Tragedia ad Alanno, 16enne muore nel giardino di casa

Aveva appena finito di pranzare, quando improvvisamente il suo cuore si è fermato. Tragedia nel primo pomeriggio del 28 luglio ad Alanno, dove un 16enne è deceduto nel giardino della sua abitazione. Il ragazzo, studente dell'istituto agrario di Alanno, è stato trovato a terra senza vita dopo che aveva pranzato con i nonni nella sua abitazione. Subito sono stati chiamati i soccorsi del 118 arrivati con un'ambulanza medicalizzata in pochi minuti, ma nonostante le manovre di rianimazione il ragazzo è morto. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Penne. Da un primo esame la morte è stata attribuita ad un malore improvviso, ma è comunque stata disposta l'autopsia dall'autorità giudiziaria per chiarire con precisione le cause del decesso.

Sgomento e tanto dolore nella comunità di Alanno: il sindaco Oscar Pezzi, da noi raggiunto, ha dichiarato: "Non ci sono parole per una tragedia di questo tipo che ha colpito me e tutti i concittadini. Il ragazzo era conosciuto in paese ed era molto attivo, amava giocare a calcio. Ci stringiamo attorno al dolore della famiglia":