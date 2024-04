È Alain Pace la vittima dell'incidente in moto avvenuto a Popoli Terme: viveva a Cappelle sul Tavo

È Alain Pace il 34enne deceduto nel tragico incidente avvenuto sulla statale 5 Tiburtina Valeria all'altezza di Popoli Terme lunedì 29 aprile. Viveva da qualche anno a Cappelle sul Tavo dove si era trasferito da Montesilvano.

Pace, giovane papà, era un motociclista esperto ed era proprio con la sua moto quando, secondo quanto emerso dai primi rilievi fatti dai carabinieri della compagnia locale, ha perso il controllo del mezzo finendo prima contro il guardrail e quindi a terra. Non si esclude possa essersi trattato di un malore. Possibile venga disposta l'autopsia.

Quella che doveva essere un'uscita tra amici si è così trasformata in una giornata drammatica. Immediato l'intervento dei soccorritori del 118 con anche l'intervento dell'elisoccorso, ma per il giovane imprenditore purtroppo non c'è stato nulla da fare.

La notizia della sua morte ha sconvolto la comunità e sono tanti i messaggi social di incredulità e vicinanza rivolti alla mialgia. Qualcuno lo ricorda come “una splendida persona. Educato e rispettoso. Sempre con il sorriso”. “Io non ci credo e insieme a me tantissimi altri – scrive qualcun altro -. E se è vero che oggi Il cielo vanta il tuo sorriso garbato qui mancherai tanto”.