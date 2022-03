Partiti dall'Abruzzo i camion della Croce Rossa con gli aiuti umanitari per l'Ucraina

È partito il materiale per l'assistenza alla popolazione ucraina mobilitato dalla protezione civile italiana.

Le 200 tende con capacità di mille posti letto confluiranno in Polonia nel centro logistico per gli aiuti umanitari individuato dal Meccanismo Europeo.

Dall'Abruzzo sono partiti quattro camion carichi di derrate alimentari, medicinali e coperte dal centro operativo emergenze della Croce Rossa Italiana di Avezzano.

Gli operatori della Croce Rossa hanno caricato i tir che hanno lasciato l'Abruzzo intorno alle ore 8. «Si tratta», spiega all'Adnkronos, Pierluigi De Ascentis, responsabile della struttura, «di materiale nostro, della Cri. Questi sono i primi convogli della Croce Rossa che, dall'Italia, arriveranno in aiuto alle popolazioni. «Sui mezzi», viene aggiunto, «ci sono 45 bancali di alimenti, nella cui scelta abbiamo tenuto conto delle tradizioni e delle abitudini alimentari di quel popolo, e 33 bancali di farmaci».

Tra gli alimenti riso, biscotti per i più piccoli, tonno e sgombro, e scatole di legumi, piselli, lenticchie, fagioli etc. Otto gli autisti che si dirigeranno verso il confine, più personale di supporto. «Per quanto riguarda i luoghi da raggiungere», spiega De Ascentis, «non abbiamo ancora una destinazione definita. Siamo in contatto con delle consorelle Cri rumene e, una volta lì, vedremo il da farsi».