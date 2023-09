L'Aidaa sull'orsa Amarena: "Uccisione scioccante, arrestare responsabile"

«Oggi ci siamo svegliati con una notizia grave e triste che ci riempie di indignazione e sgomento, quella dell'uccisione dell'orsa Amarena, ammazzata a fucilate da un uomo identificato dai guardiaparco e sottoposto ad accertamenti da parte dei carabinieri. La notizia è in se talmente imrovvisa e scioccante che ci lascia senza parole ma con alcune domande, innanzitutto quali sono le motivazioni per cui questo uomo ha imbracciato il fucile e sparato all'orsa e poi cosa ne sarà dei cuccioli dell'orsa uccisa alle porte del Parco di Abruzzo e Lazio? L'unica immediata richiesta che ci sentiamo di fare è quella della carcerazione immediata del responsabile di questa uccisione, quest'uomo non può e non deve restare a piede libero».

Così commenta a caldo l'associazione italiana difesa animali e ambiente Aidaa in merito alla notizia dell'uccisione dell'orsa Amarena da pate di un uomo identificato dai guardiaparco e preso in consegna dai carabinieri che nella serata di giovedì 31 agosto, intorno alle ore 23, ha ammazzato a fucilate l'orsa.