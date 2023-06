Lutto per la scomparsa di Agnese Cipollone, faceva parte del direttivo dell'Aido: donate le sue cornee

Aido Pescara in lutto per la scomparsa di Agnese Cipollone che aveva solo 36 anni e faceva parte del direttivo dell'associazione italiana per la donazione di organi, cellule e tessuti.

Agnese è deceduta martedì 27 giugno e la notizia ha lasciato in tutti un profondo velo di tristezza.

Ma nessuno potrà mai dimenticare il suo sorriso. Lascia la mamma Anna, il papà Emilio, il fratello Emanuele, gli zii Franco e Carla con Giorgio e il cugino Davide.

«Agnese la ricorderemo tutti come ragazza sensibile, generosa e forte», dice Pina Pasetti, presidente di Aido Pescara, «giovanissima volontaria che attraverso la sua gentilezza, il suo sorriso riusciva a trasmettere gioia a chiunque. Agnese nel suo ultimo grande gesto d'amore, permetterà di tornare a vedere a una persona che questa possibilità l'aveva persa attraverso il dono delle sue cornee. Noi tutti volontari dell'associazione Aido ci stringiamo al dolore dei familiari».

La camera ardente è stata allestita nella casa funeraria "Dimora del silenzio" in via Massimo D'Antona a Montesilvano che è aperta dalle ore 8:30 alle 19:30. Mentre i funerali si svolgeranno giovedì 29 giugno alle ore 11 nella chiesa di San Giuseppe.