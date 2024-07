Aggressioni, violenze e proteste in carcere, il sindacato Sinappe sul San Donato: "Una polveriera"

«La casa circondariale San Donato di Pescara è una polveriera! Un penitenziario, stando agli eventi che succedono, che sembrerebbe fuori controllo, supera abbondantemente i 400 detenuti, con una carenza totale dei servizi».

A denunciarlo è Giuseppe Di Domizio, segretario provinciale del sindacato Sinappe della polizia penitenziaria.

Di Domizio poi fa l'elenco degli ultimi episodi che si sarebbero verificati all'interno del carcere.

«Gli eventi critici sono diventati quotidiani: sabato pomeriggio: un detenuto straniero ha aggredito un poliziotto, solo per aver fatto il suo dovere, quello di impedire all’utente di accedere a un'altra sezione detentiva, quindi, lo stesso, fortemente contrariato, ha aggredito il poliziotto con un mazza di scopa colpendolo sulle dita della mano destra. Risultato: poliziotto 15 giorni di prognosi. Lunedì mattina: detenuto si arrampica sul passeggio. Lunedì tarda mattinata: protesta di massa per mancanza idrica, che è ormai persistente soprattutto in estate, impianti realizzati per un utenza massima di circa 250 persone. Lunedì pomeriggio: nuova aggressione ai danni di un altro poliziotto con sette giorni di prognosi e ingenti danni ai beni dello Stato. Cosa si aspetta?».

Così conclude Di Domizio: «Polizia penitenziaria esausta e abbandonata. Gli eventi critici ormai sono giornalieri, spesso minimizzati abbiamo denunciato a ogni organo istituzionale, le riposte non sono arrivate. Qualcuno continua a negare l’evidenza. Il Sinappe denuncia la confusione organizzativa, fatiscenza strutturale, elevato numero di psichiatrici, atsm per solo 6 posti e fomentatori. La mancanza di personale in cui versa il penitenziario da anni, rappresentano da mesi un reale allarme della sicurezza e siamo solo a luglio».