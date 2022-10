Aggressione in strada in via Rio Sparto, una donna accoltellata e un incidente provocato da un'auto in fuga [FOTO]

Sono ancora da chiarire gli aspetti di quanto accaduto in via Rio Sparto a Pescara nella mattinata di oggi, venerdì 21 ottobre, intorno alle ore 10.

In base alle testimonianze di chi ha assistito alla scena ci sarebbe stata un'aggressione da parte di un gruppo di persone nei confronti di due donne, mamma e figlia.

Il tutto è avvenuto nel tratto di via Rio Sparto compreso tra via Alento e via San Donato.

L'auto con all'interno gli aggressori sarebbe arrivata nella zona dove era ferma una Lancia Y con all'interno le due donne. Gli aggressori, che sarebbero stati armati con mazze da baseball e coltelli, avrebbero spaccato il finestrino posteriore della vettura. Ne sarebbe scaturito un parapiglia in strada con una donna rimasta ferita per una coltellata lieve (è stata medicata sul posto dai soccorritori del 118 giunti con l'autoambulanza). Nel frattempo, qualcuno di quelli che ha assistito alla scena, ha allertato le forze dell'ordine e pochi minuti dopo sul posto sono arrivati sia i carabinieri che la polizia. Gli aggressori, a quel punto, sarebbero fuggiti ma nella foga del momento avrebbero colpito un'automobile, una Mini di una ragazza che lavora in zona, danneggiandola in modo evidente. Del caso si stanno occupando gli agenti della squadra volante, diretta dal vicequestore aggiunto Pierpaolo Varrasso, che proveranno a chiarire i contorni di una vicenda che al momento appare nebulosa. Dei rilievi dell'incidente stradale si sono occupati gli agenti della polizia locale.

Noitizia in aggiornamento