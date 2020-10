Ancora violenza in strada a Pescara: giovane pestato da due minorenni in piazza Duca degli Abruzzi

Paura e violenza in strada a Pescara. Nel primo pomeriggio di oggi, infatti, c'è stata un'aggressione ai danni di un giovane. Secondo le prime informazioni, il ragazzo avrebbe avuto un litigio per futili motivi (probabilmente per una sigaretta negata) con altri due giovani minorenni che lo avrebbero pestato a sangue.

Sul posto è intervenuta la polizia con diverse volanti ed il 118. Gli agenti hanno fermato i due aggressori.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO