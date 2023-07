Storico operatore Rai vittima di aggressione, la denuncia dei sindacati: "Più sicurezza per gli operatori dell'informazione"

Stava facendo delle riprese in un'azienda di Poggiofiorito (Ch) quando il titolare della stessa lo avrebbe aggredito gettando a terra sia lui che la sua videocamera. Vittima dell'episodio lo storico operatore Enzo Primante, collaboratore della Rai dal 1987. A riportare la notizia diffusa con una nota di solidarietà a firma del comitato dei redazione della Tgr Abruzzo, l'esecutivo Usigrai e il sindacato dei giornalisti (Sga) che “esprimono ferma condanna per l'aggressione” è ChietiToday.

Primante era nel pieno della sua attività e si trovava davanti all'azienda perché in mattinata era stato segnato un incidente vista la nuvola di fumo che si era levata dallo stabilimento e che aveva allertato i residenti facendo arrivare sul posto i vigili del fuoco. Fatti gli accertamenti, l'allarme sarebbe rientrato.

“Nell’esercizio del suo lavoro stava filmando un incidente avvenuto all’interno di un’azienda di Poggiofiorito – ricostruiscono Cdr, esecutivo Usigrai e Sga - quando il titolare ha inveito contro di lui, spintonandolo fino a farlo cadere per sottrargli la telecamera, gettata a terra come si vede nel video in allegato. Chiediamo rispetto e sicurezza per tutti gli operatori dell’informazione – concludono - in attesa che le forze dell’ordine chiariscano i contorni della vicenda”. Dell'accaduto sono stati informati i carabinieri della compagnia di Ortona.

A Primante va tutta la solidarietà della redazione de IlPescara.