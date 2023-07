Aggressione omofoba nella notte davanti a un locale della riviera nord: "Mi hanno chiesto se ero gay, poi il pugno"

Un 35enne della provincia di Teramo sarebbe stato aggredito appena uscito da un locale della riviera nord di Pescara dove aveva partecipato ad una serata gay friendly. A riportare la notizia è l'agenzia Ansa.

Il fatto sarebbe avvenuto nella notte tra domenica 30 e lunedì 31 luglio. Secondo quanto raccontato dalla presunta vittima ad aggredirlo sarebbe stato un ragazzo molto giovane davanti ad uno stabilmento vicino frequentato da molti ragazzi, con quest'ultimo che si sarebbe poi dato alla fuga.

"Ero con un amico all'esterno del locale in cui si è svolta la serata friendly - racconta all'Ansa il 35enne - e un gruppo di ragazzi giovani ha iniziato a insultarci. Io gli ho chiesto che problemi avessero e uno di loro si è avvicinato chiedendomi se fossi gay. Ho risposto di sì e lui mi ha detto di non avere nulla in contrario. Quando mi sono girato per andare via, lui mi ha colpito alle spalle con un pugno o con una manata sul volto, per poi darsi alla fuga".

Subito dopo, riferisce, si è recato in pronto soccorso per farsi medicare mentre questa mattina si è sottoposto a una visita specialistica per escludere problemi a un occhio. Stando ai primi accertamenti non avrebbe riportato lesioni significative. In queste ore sta valutando se sporgere denuncia per quanto accaduto.