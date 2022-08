Aggressione omofoba ai danni di un 19enne di Pescara: daspo urbano per tre minorenni di Bari

Daspo urbano, ovvero il divieto di accedere ad di accedere a un determinato luogo per motivi di ordine pubblic per i tre minori baresi ritenuti tra i responsabili della presunta aggressione omofoda consumatasi il 3 luglio nel Parco Rossani della città pugliese, ai danni di un 19enne di Pescara e una 23enne di Foggia. A riportare la decisione del questore di Bari è l'Ansa che ricorda come, durante l'aggressione, i due furono aggrediti e feriti: addosso gli furono lanciate sigarette accese e uno dei due fu colpito alla testa con una pietra.

Il questore di Bari ha disposto il 'dacur' per i tre minori che per sei mesi, dalle 20 alle 3 di notte, non potranno accedere agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento nel quartiere Carrassi di Bari.