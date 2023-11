Sferra un violento calcio alla fidanzata e le porta via telefono e borsa: 35enne denunciato

Prima ci sarebbe stata l'aggressione verbale a bordo di un autobus urbano, poi in strada quella fisica nei confronti della fidanzata raggiunta da un violento calcio. La sua colpa sarebbe stata quella di aver inviato un messaggio alla madre con l'uomo che le avrebbe preso poi telefono e borsa dileguandosi. Proprio quel messaggio però si sarebbe rivelato provvidenziale perché è stata la donna, preoccupata per l'incolumità della figlia, a chiamare il 113 consentendo l'intervento degli agenti della squadra volante che hanno prima rintracciato la vittima e poi individuato e denunciato all'autorità giudiziaria il presunto aggressore per i reati di rapina, maltrattamenti e oggetti atti a offendere dato che al momento del fermo sarebbe stato trovato in possesso di un coltellino.

I fatti sono avvenuti a Pescara la mattina di mercoledì 15 novembre con l'aggressione iniziata, come detto, su un bus e proseguita poi, con il passaggio dalle parole ai fatti, in strada. I due, questa la ricostruzione fatta dagli inquirenti, scesi dal mezzo avrebbero continuato a litigare con il 35enne che avrebbe colpito brutalmente la vittima con un calcio sottraendole borsa e telefono. Rintracciata dagli agenti la donna, visibilmente scossa, ha raccontato quanto sarebbe accaduto. Rintracciatolo in breve tempo e trovato in possesso anche di un coltellino, per il 35enne è scattata la denuncia.