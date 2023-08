Aggredisce l'ex compagna in strada davanti ai figli: 44enne arrestato per stalking

È finito in carcere un pescarese 44enne e per lui l'accusa è di stalking nei confronti della sua compagna. Momenti di vero terrore per la donna secondo la ricostruzione fatta dagli agenti della squadra volante intervenuti su segnalazioni di chi avrebbe assistito alla violenta aggressione nei suoi confronti.

Tutto è iniziato intorno alle 11.30 del mattino quando l'uomo l'avrebbe raggiunta in pieno centro dove l'ex compagna stava parcheggiando. Le avrebbe quindi intimato di scendere per avere l'ennesimo chiarimento. A quel punto la lite con la donna che, spaventata, avrebbe tentato di fuggire. Lui però l'avrebbe raggiunta e bloccata aggredendola nuovamente e sottraendole il cellulare probabilmente perché non potesse chiamare aiuto. Nonostante la paura si sarebbe riuscita a divincolare e tornare a casa, vicino la stazione ferroviaria. Lui però non avrebbe smesso di perseguitarla. Si sarebbe attaccato al citofono chiedendole un incontro cui lei avrebbe alla fine acconsentito.

Scesa in strada l'ex compagno le si sarebbe scagliato contro in presenza dei figli che avrebbero tentato a fatica di fermarlo. A quel punto alcuni passanti hanno chiamato il 113 con le pattuglie della squadra volante giunte subito sul posto per tentare di calmare l'uomo che, visibilmente agitato, avrebbe cercato di colpire ancora la donna e i figli. Sono stati loro alla fine a bloccarlo. Identificate le persone coinvolte si è quindi scoperto che il 44enne non sarebbe stato nuovo ad azioni simili e che già in passato avrebbe aggredito la ex fidanzata.

Alla luce di quanto accaduto e in considerazione delle persistenti condotte vessatorie messe in atto nei confronti della donna si è proceduto all'arresto. L'uomo, come disposto dall'autorità giudiziaria, è stato già trasferito nel carcere di San Donato.

