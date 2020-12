Prende a calci la compagna e tenta di soffocarla con un giubbino: arrestato dalla polizia

Ha preso a calci la compagna nonostante il divieto di avvicinamento per violenze, tentando anche di soffocarla con un giubbino, ma è stato fermato ed arrestato dalla polizia. In manette è finito P.I, 63enne di nazionalità romena, arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate.

Gli agenti sono intervenuti dopo la segnalazione arrivata ieri sera al 113 di un'aggressione in via Paolucci. Una volta sul posto, i poliziotti hanno trovato una donna riversa a terra e un uomo su di lei che cercava di soffocarla utilizzando il suo giubbotto e contemporaneamente, la colpiva con calci.

Dopo aver bloccato ed identificato l'aggressore, hanno fatto intervenire un'ambulanza che ha trasportato la vittima, una 58enne sua compagna, in ospedale dove è stata medicata e giudicata guaribile in 15 giorni per le contusioni e il trauma cranico riportato, oltre ad una contusione al setto nasale. Ascoltata la persona che ha chiamato il 113, che riferiva di aver tentato di bloccare l'aggressore senza successo, gli agenti hanno scoperto che l'uomo ha diversi precedenti penali ed era sottoposto al divieto di avvicinamento alla donna e ai luoghi da lei frequentati, per altri episodi di violenza avvenuti in passato per i quali era intervenuta sempre la polizia.

L'uomo ora si trova in carcere a Vasto.