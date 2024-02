Sovrintendente della penitenziaria ferito da un detenuto, il Sinappe: "Non è la prima volta, forse aspettano il morto"

“Qualcuno forse aspetta il morto”. Con queste parole il segretario provinciale del Sinappe (Sindacato nazionale autonomo polizia penitenziaria) Giuseppe Di Domizio commenta l'aggressione avvenuta nella casa circondariale di Pescara la mattina di venerdì 9 febbraio e riferita dall'Unione sindacati polizia penitenziaria (Uspp).

Un'aggressione che, fa sapere il Sinappe, non sarebbe stata la prima attuata dal detenuto e che sarebbe costata al sovrintendente aggredito un trauma facciale con sei giorni di prognosi. L'ennesima aggressione che sarebbe nata da una “protesta inutile e pretestuosa”, denuncia il sindacato. Il detenuto si sarebbe scagliato prima verso il poliziotto addetto alla sezione danneggiando un vetro del “box agente” che “in quel frangente per fortuna il collega aveva chiuso, utilizzando una bomboletta che è consentita per scaldare le vivande”.

“Non appena il poliziotto ha dato allarme, sul posto sono giunti i sottufficiali addetti al reparto, che hanno immediatamente cercato una mediazione con il detenuto per portarlo alla calma”, riferisce ancora il Sinappe entrando nel dettaglio di ciò che sarebbe avvenuto. Il detenuto però avrebbe reagito “brandendo una padella e ha aggredito il sovrintendente che è stato subito soccorso e accompagnato in ospedale dai colleghi”.

“Abbiamo la sola certezza che non è la prima volta che aggredisce i poliziotti – afferma il sindacato -. Inoltre, sappiamo con certezza che la polizia penitenziaria è sotto attacco da anni, con la mancanza cronica di poliziotti e come ciliegina ci si aggiunge un penitenziario sovraffollato a tal punto che non si riesce a garantire ai detenuti lenzuola e coperte e non solo. La polizia penitenziaria è stanca – conclude Di Domizio -. Roma è sorda e con essa la politica”.