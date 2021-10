La denuncia del sindacato Sinappe: "Detenuto incendia la cella e ferisce due agenti nel carcere di Pescara"

Nuova aggressione ai danni di due agenti di polizia penitenziaria nel carcere di Pescara, come denuncia Alessandro Luciani segretaro regionale Sinappe:

"Non hanno tregua le aggressioni nel penitenziario pescarese, e’ notizia di poco fa che due poliziotti penitenziari in servizio al piano terra del reparto penale sono stati aggrediti da un detenuto. Un detenuto di origini italiane, con problematiche psichiatriche, ha incendiato la stanza di pernotto ove era ubicato, e prontamente i ioliziotti di servizio sono intervenuti con l’ausilio degli estintori per spegne l’incendio e salvaguardare l’incolumità e la salute del ristretto.

All’apertura della stanza il detenuto si è scagliato contro di loro ed è riuscito ad impossessarsi di un estintore erogando la polvere contenuta al suo interno. A quell’ora era aperto anche l’ambulatorio infermieristico e il ristretto, non soddisfatto di quello che sino ad allora aveva commesso, è riuscito ad entrare al suo interno distruggendo tutto. Nel frattempo i poliziotti e l’infermiere hanno trovato riparo chiudendosi all’interno della postazione agenti concepita con criteri antisfondamento."

Sul posto, spiega il segretario, sono poi arrivati altri agenti che hanno riportato la situazione alla normalità. I due poliziotti aggrediti e rimasti intossicati sono stati trasportati al pronto soccorso:

"La solidarietà del Sinappe va a tutto il personale di polizia penitenziaria del carcere di Pescara che è stremato e non ce la fa più a sopportare queste aggressioni, chiediamo un intervento decisivo sul penitenziario pescarese, anche con una nuova gestione."