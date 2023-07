Tenta di colpire i carabinieri con una stampella dopo aver aggredito i soccorritori del 118: arrestato

Alcuni passanti lo avevano notato riverso sul marciapiede in un tratto del lungomare nord e visto il gran caldo, hanno pensato si fosse sentito male. Hanno quindi allertato il 118, ma all'arrivo dei soccorritori l'uomo, un albanese di 65 anni senza fissa dimora, avrebbe aggredito i soccorritori. La stessa cosa che avrebbe cercato di fare con i carabinieri motociclisti intervenuti. Il 65enne si sarebbe scagliato contro di loro insultandoli e minacciandoli brandendo una stampella con cui avrebbe cercato più volte di colpirli, fortunatamente senza riuscirsi.

Una scena che si è consumata davanti a diversi bagnanti che stavano andando via dai lidi e che sono stati attirati dalle sue urla, riferiscono i militari. L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato con le accuse di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e condotto nella camera di sicurezza dove resta in attesa del giudizio direttissimo.

Nessuno è rimasto ferito. L'episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di giovedì 13 luglio.