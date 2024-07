Aggredita e rapinata in casa in piena notte: l'incubo vissuto da una 84enne

Momenti di vero terrore per una 84enne che si è vista piombare in casa in piena notte due malviventi giunti con l'intento di rapinarla. Sul posto, subito dopo i fatti, è intervenuta la squadra volante con le indagini ora affidate alla squadra mobile.

In piena notte due uomini si sarebbero introdotti nell'abitazione dell'anziana in strada Cavallaro a Pescara Colli e sembra tappandole la bocca al fine di intimidirla, le avrebbero intimato di dire loro dov'era la cassaforte. Cosa che lei ha ovviamente fatto con i due che, svuotatala prendendo tutti i preziosi che c'erano all'interno, si sarebbero poi dileguati. Sarebbe stata quindi la donna a lanciare non appena possibile l'allarme.

È dunque caccia ai malviventi cui si spera di risalire anche attraverso le immagini delle telecamere che si trovano lungo la strada.