Picchia la moglie davanti ai figli e la piccola di 11 mesi sbatte la testa al muro: 38enne arrestato a Penne

Avrebbe picchiato violentemente la moglie al volto tanto da procurarle diverse tumefazioni e durante l'aggressione a sbattere la testa contro il muro sarebbe stata anche la figlia di 11 mesi che in quel momento era in braccio alla donna. Entrambe sono state portate in ospedale, ma per fortuna per la bambina non ci sono state conseguenze.

Ad arrestare in flagranza di reato il marito, un 38enne straniero residente a Penne, sono stati i militari della città vestina intervenuti su segnalazione del 118 e arrivati in tempo per evitare che la situazione finisse in tragedia. A chiamare il 118 sarebbe stata proprio la donna vittima della violenza consumatasi davanti ai tre figli, tutti minorenni.

Il fatto è avvenuto la notte tra il 20 e il 21 luglio quando i sanitari hanno allertato i carabinieri che, arrivati sul posto, hanno trovato l'umo davanti alla propria di casa. Non voleva far entrare nessuno, neanche i medici e men che meno i militari che avrebbe anche aggredito fisicamente tra spintoni e calci. Un atteggiamento che però non li ha fermati. Entrati in casa si sarebbero trovati davanti la donna in lacrime, con la maglia lacerata ed evidenti segni di violenza sul volto. È stata lei a riferire della piccola portata subito in ospedale per tutti i controlli che fortunatamente hanno dato esito negativo: nessuna conseguenza per la piccola.

Ricevi le notizie de IlPescara su Whatsapp

Non è stato così per la mamma che ha avuto una prognosi di sete giorni proprio le tumefazioni al volto. Una violenza che sarà difficile da dimenticare, ma cui si è riuscita porre fine prima che tutto degenerasse ulteriormente grazie al tempestivo interventi, ma anche grazie alle nuove norme che per la donna si tradurranno anche nella possibilità di essere ora maggiormente tutelata al fine di uscire da una spirale di violenza.

L'uomo intanto è stato portato nel carcere di San Donato a Pescara dove resta in attesa di convalida dell'arresto che dovrà essere decisa nei prossimi giorni dal gip (giudice per le indagini preliminari) in apposita udienza.