Aggredisce, minaccia e rapina l'ex compagna nonostante il divieto di avvicinamento: arrestato

Un 39enne originario di Napoli è stato arrestato nella tarda mattinata di ieri 9 agosto con l'accusa di violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento, rapina e lesioni. L'uomo infatti si è introdotto nella casa dell'ex compagna, nonostante il divieto imposto dal Tribunale di avvicinarsi alla sua persona dopo diversi episodi di stalking.

Dopo averla aggredita fisicamente e minacciata di morte, ha tentato di impossessarsi del suo telefonino, le ha sfilato dalle mani la chiave dell’autovettura e si è introdotto all’interno dell’appartamento della donna per recuperare alcuni effetti personali

Gli agenti lo hanno fermato e arrestato, e ora si trova in camera di sicurezza. La donna è stata accompagnata in pronto soccorso per le contusioni ed escoriazioni riportate.