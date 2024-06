Sicurezza, l'annuncio del prefetto: "in arrivo 30 agenti per il controllo del territorio"

Altri 30 agenti saranno destinati al controllo del territorio, a partire dai prossimi giorni. L’obiettivo è quello di garantire maggiore sicurezza in città. L’annuncio arriva dal prefetto di Pescara Flavio Ferdani, a margine di un incontro convocato per la stipula di un protocollo con 16 sindaci.

In base a quanto affermato dal prefetto, «nel corso del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, è stata concordata una intensificazione dei controlli, resa possibile grazie anche al ministero dell’Interno che ha accolto la richiesta fatta in modo condiviso».

Si avranno dunque trenta unità di uomini delle forze dell’ordine in più sul territorio per il periodo estivo.

Al centro delle priorità, dopo l’omicidio di Christopher Thomas Luciani, sono i ragazzi. Di qui anche l’intenzione di avviare un percorso di confronto che coinvolga i giovani per intercettare preventivamente tutte quelle situazioni di disagio e potenziale pericolo che potrebbero sfociare in forme di violenza.