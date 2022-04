Acquista una vettura pagandola con un assegno falso: pugliese denunciato

Un 52enne, nato e residente in Puglia, è stato segnalato alla magistratura pescarese perché ritenuto responsabile del reato di truffa nella compravendita di una vettura. Secondo quanto rilevato dai carabinieri della stazione di Pescara Principale, infatti, l'uomo all'inizio di marzo ha acquistato l'automobile pagandola con un assegno che è risultato poi essere falso.

La vittima, una donna pescarese di 37 anni, si è così rivolta ai militari dell’Arma, che in pochi giorni, al termine di un'apposita attività investigativa, sono riusciti anche a localizzare il veicolo in un comune del Foggiano, sottoponendolo a sequestro. Il 52enne, come detto, ha rimediato una denuncia.