Non potabile l'acqua della fontanella dell'Aurum, l'ordinanza del sindaco

Non è nuovamente potabile l'acqua della fontanella dell'Aurum in viale Luisa d'Annunzio a Pescara.

Il sindaco Carlo Masci ha infatti firmato un'apposita ordinanza per il divieto di utilizzo nella giornata di mercoledì 15 maggio.

La decisione è stata presa dopo che il dipartimento Prevenzione della Asl ha comunicato che i dati analitici dei campioni di acqua prelevati dall’ente gestore Aca Spa hanno dato esito di non conformità.

Per queste ragioni il sindaco Masci ha firmato un'ordinanza che prevede il divieto all’utilizzo dell' acqua per usi potabili e per l' incorporazione negli alimenti e come bevanda, per la fontana pubblica di via Luisa d’Annunzio fino a quando non saranno riscontrati risultati analitici di campioni conformi per la potabilità dell'acqua.

Inoltre ordina al settore Sostenibilità Ambientale e Transizione Ecologica di provvedere alla chiusura del fontanino e all’apposizione degli appositi cartelli di “Avviso di acqua non potabile" al fine di dare opportuna informazione alla cittadinanza.