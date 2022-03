Morto Achille Pellegrini, lutto a Elice per uno dei più grandi fisarmonicisti italiani

Lutto a Elice e nel mondo della musica per la scomparsa di Achille Pellegrini, uno dei più grandi fisarmonicisti italiani.

Il maestro Pellegrini, come ricorda il giornalista Paolo Minnucci, era nato e cresciuto a Elice ma era residente da più di 60 anni a Parigi.

Proprio nella capitale francese, e dopo aver fatto tanti sacrifici con la cosiddetta "gavetta", era diventato un punto di riferimento del settore artistico riuscendo a dare vita a 90 compilation di successo, e a ricoprire incarichi di grande prestigio come la direzione del mitico locale notturno del Moulin Rouge.

Per i festeggiamenti della prima promozione in serie A del Pescara calcio portò in regalo alla festa del teatro Massimo le affascinanti ballerine che si esibivano nell'esclusivo locale parigino. Ha fatto parte delle giurie più importanti del Festival della Melodia e ha organizzato la finale del campionato della cucina per casalinghe nel ristorante PizzaPino al centro della capitale francese per promuovere i piatti e i prodotti di una terra di cui andava sempre fiero ed orgoglioso.

Negli ultimi mesi, ricorda ancora Minnucci, stava collaborando con l'ambasciata per organizzare una festa con i tanti corregionali trapiantati da anni in Francia e si stava battendo per cercare di ripristinare il collegamento aereo tra Pescara e Parigi perchè, vicini alla soglia dei 90 anni, era sempre più difficile percorrere in macchina i 1.500 km di strada. «Achille Pellegrini», conclude Minnucci, «ha vergato dei momenti indelebili a livello artistico e lascia un vuoto incolmabile».