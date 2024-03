Niente causa e risarcimento da 16mila euro per una 67enne caduta per "colpa" di un tombino

Un risarcimento da circa 16mila euro (15mila 700 euro) ottenuto con un accordo e dunque senza andare in causa. Una vera eccezione e una grande soddisfazione per l'avvocato Matteo Marcheggiani che ha ottenuto l'importante risultato dato che, spiega, in situazioni del genere si finisce quasi sempre davanti al giudice di pace.

A vedersi riconosciuto il danno per un importo decisamente importante, è stata una 67enne che l'11 novembre 2022 intorno alle 18 è caduta rovinosamente lungo la strada parco a causa di un tombino dove è letteralmente finita dentro con un piede cadendo rovinosamente e riportando fratture importanti al polso sinistro tanto da subire un intervento e vedersi riconosciuta un invalidità di 7 punti.

Quel tombino, spiega il legale, si trovava all'altezza di via Acquacorrente ed era apparentemente era integro. Questo fino a quando la malcapitata non ci è passata sopra. Appoggiato il piede il tombino si è letteralmente sgretolato con la donna ancora oggi alle prese con le gravi conseguenze riportate a seguito della caduta che ne è conseguita. Sul posto a soccorrerla sono stati in un primo momento alcuni presenti. Quindi il trasporto in ospedale e l'intervento. Un incidente avvenuto, denunciava sin da subito il legale, in un luogo “poco illuminato” e in cui “la mia assistita non è solita passare”. Elementi, insieme a quell'apparente integrità del tombino, che avrebbero dunque reso totalmente imprevedibile e non evitabile l'incidente accorso.

Inizialmente era al Comune che l'avvocato si era rivolto, scoprendo così che in realtà la competenza era di Pescara Energia, azienda municipalizzata con cui è stato raggiunto l'accordo transattivo firmato con l'importo del risarcimento già liquidato alla donna.

“La gran parte delle volte almeno per quella che è la mia esperienza, il danno non viene immediatamente riconosciuto e bisogna andare in causa”, spiega Marcheggiani. Causa che però non tutti si sentono di portare avanti anzi, “posso dire che su dieci persone, sono due quelle che alla fine decidono di procedere”. In questo caso dunque è avvenuto qualcosa che non si vede spesso: raggiungere un accordo senza prendere le vie legali.

Per quanto riguarda il danno riportato dalle 67enne questo è stato accertato dalla perizia medico-legale da cui è emerso che la donna a seguito della caduta ha riportato “una frattura meta-epifisaria del radio con distacco dell'apofisi stiloide dell'ulna”. Una frattura scomposta in sostanza che ha reso necessario l'intervento e le cure successive e i cui postumi, prosegue la perizia, sono presenti ancora adesso “causando dolore nei movimenti con una importante limitazione funzionale antalgica e severa limitazione funzionale”. “Il nesso di causalità è senza dubbio rispettato per ciò che riguarda l'infortunio in esame. Si tratta perciò di dare una valutazione in regola con quelli che sono i baremes del danno riportato”.

“Dato il tempo ormai trascorso”, prosegue il documento redatto un anno dopo i fatti, “è lecito ritenere il danno ormai permanente. Tenuto conto quindi che il quadro clinico nel corso del tempo non potrà che peggiorare siamo di fronte a una signora con deficit permanente in termini di danno bologico”. Di qui il riconoscimento dei 7 punti di invalidità.

Un'eccezione che l'avvocato spera possa costituire un importante precedente per i sinistri che interessano i pedoni.