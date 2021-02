Aveva permesso l'accesso a più clienti di quelli consentiti, chiuso un esercizio commerciale

In questo fine settimana sono stati intensificati i servizi delle forze di polizia a Pescara e in provincia per vigilare sul rispetto delle vigenti misure nazionali e regionali disposte per il contenimento del coronavirus

Sanzionato dalla polizia, in piazza Muzii, un esercizio commerciale di ristorazione perché aveva permesso l'accesso a più clienti di quelli consentiti: nello specifico, si stavano servendo al banco diversi avventori nonostante, da protocollo anti Covid, l’ingresso fosse permesso a non più di 2 persone per volta. Oltre alla multa, il titolare del locale si è visto disporre anche la relativa chiusura per 5 giorni.

Già dalle prime ore di ieri pomeriggio circa 40 uomini, tra polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale, hanno presidiato le aree più "calde", riscontrando una grande folla proprio nel giorno in cui il sindaco, a causa dell'aumento dei contagi, disponeva la chiusura di tutte le scuole e mentre il territorio provinciale registrava il record assoluto di nuovi casi accertati in 24 ore, senza contare che a Pescara nell’ultimo fine settimana sono state sottoposte a tampone 5.400 persone, per un totale che sfiora 30.000. In Abruzzo, oltre al divieto di assembramenti, da ieri vige il più restrittivo divieto di aggregazione, per effetto di un'ordinanza firmata venerdì dal presidente della Regione, Marco Marsilio.