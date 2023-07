Si accascia e muore mentre assiste ad uno spettacolo in piazza a Sora: a perdere la vita un 62enne abruzzese

Malore fatale per un 62enne di Balsorano (L'Aquila) deceduto nell'ospedale Santissima Trinità di Sora, città del Lazio in provincia di Frosinone. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa LaPresse si sarebbe sentito male nel pomeriggio di lunedì 24 luglio mentre seguiva uno spettacolo in piazza indipendenza nella città della Ciociaria non molto lontana dal comune abruzzese.

Inutili i tentativi di rianimarlo da parte del 118 presente sul posto. Portato in ospedale il decesso. Tra le cause della morte si ipotizza una crisi cardiaca a cui si è aggiunto il caldo torrido di queste ore.