Abbandona la madre invalida per venire in vacanza in Abruzzo, l'anziana muore di stenti

Ha lasciato la madre 84enne invalida, che avrebbe dovuto accudire, per venire in vacanza con i figli in Abruzzo: l'anziana sarebbe morta di stenti dopo qualche giorno.

L'amara vicenda arriva dalla provincia di Roma dove i carabinieri della compagnia di Monterotondo, al termine di una complessa attività di indagine, hanno eseguito il fermo di indiziato di delitto nei confronti di una 49enne italiana. La donna, riporta l'Adnkrnos, è accusata di aver abbandonato la madre invalida e non autosufficiente, deceduta dopo alcuni giorni per stenti.

Da quanto emerso sembra che la 49enne arrestata, una volta rientrata a casa dall'Abruzzo, avrebbe trovato l'anziana madre già priva di vita e, senza chiamare le forze dell'ordine, l'avrebbe coperta con un lenzuolo lasciandola in terra, come riporta RomaToday. A fare la macabra scoperta sono stati i carabinieri, arrivati lo scorso 12 giugno nell'abitazione di Montelibretti, provincia di Roma, per notificare un atto giudiziario alla figlia.

Le immediate indagini coordinate dalla procura di Tivoli hanno consentito di fare immediatamente luce su quanto accaduto e di indirizzare le indagini sul conto della figlia 49enne, convivente, deputata alla cura dell’anziana, sulla quale sono stati raccolti gravi elementi indiziari.Invece di accudirle la madre, la figlia si era allontanata dall’abitazione per partire insieme ai due figli minori, senza prestare le dovute cure all'anziana, così abbandonata a se stessa, senza cibo né acqua e senza alcun telefono cellulare per poter chiamare i soccorsi.

La donna è stata arrestata con l'accusa di "abbandono di incapace" e ora si trova ai domiciliari.