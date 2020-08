A14, oltre sette chilometri di coda fra Pescara Ovest e Pescara Nord: chiuso anche il bivio con la A25

Situazione critica lungo l'autostrada A14, dove nonostante la riapertura di entrambe le corsie per carreggiata questa mattina, a causa di un tentativo di suicidio sul viadotto Cerranno, è stata imposta da circa 3 ore la chiusura del tratto fra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona.

Di conseguenza, con l'uscita obbligatoria per chi proviene da sud a Pescara Nord, si sono formate code di almeno 7 chilometri nel tratto fra Pescara Ovest ed il casello di Città Sant'Angelo - Pescara Nord. Inoltre, è chiuso il bivio dell'allacciamento fra la A25 e la A14 per chi proviene da Roma, con uscita consigliata a Villanova. Complice anche il caldo torrido, gli automobilisti stanno vivendo una situazione di estremo disagio e sul posto sono già presenti volontari della protezione civile e dipendenti di Aspi per distribuire bottigliette d'acqua.

