Come risparmiare sul riscaldamento, senza rinunciare al ‘calduccio’

Le temperature si abbassano ma in casa desideriamo stare al caldo, ma il riscaldamento ha un costo e incide fortemente sulla bolletta. Come risparmiare senza rinunciare al ‘calduccio’?

Un modo c’è ma prevede una serie di consigli e accortezze, per ottimizzare i costi e rendere il proprio livello di vita più green e consapevole.

Orari giusti

Inutile programmare, se si può fare, l’accensione dei termosifoni quando si è fuori casa per lavoro o altre esigenze. Conviene azionarli la sera e spegnerli di notte.

Manutenzione della caldaia

Fare la manutenzione della caldaia ogni anno, prima di accendere i termosifoni – tendenzialmente a ottobre – è sempre una buona idea per godere di un apparecchio funzionante, sicuro e in grado di consumare poco e inquinare meno.

Se l'impianto è vecchio (oltre 15-20 anni), è consigliabile cambiarlo e sostituirlo con uno a condensazione o a pompa di calore. In questo modo si avrà un impianto sicuro e si potranno sfruttare gli sgravi fiscali.

È inoltre opportuno svuotare l'aria e togliere l'accumulo di polvere dai termosifoni, prima di azionarli.

Temperatura controllata

La temperatura ideale da avere in casa è di circa 20° C sia per ridurre i consumi, che per avere benefici fisici.

Per aumentare il calore senza alzare il termostato, una soluzione è quella di mettere dietro al termosifone un pannello riflettente (basta anche la semplice carta di alluminio), questo riduce le dispersioni verso l’esterno incanalando l’aria calda e aumentando il rendimento del calore.

Valvole termostatiche e cronotermostati

Con le valvole termostatiche è possibile decidere la temperatura e l'orario di accensione. Utile nei condomini con riscaldamento centralizzato permettono di pagare solo i consumi e di avere un risparmio pari al 20%.

I cronotermostati, invece, sono una soluzione smart che permette di regolare da remoto l'accensione dei termosifoni suddividendo la casa in zone.

Non coprire i termosifoni

Il calore dei termosifoni deve essere libero di sprigionarsi all'interno della stanza quindi non bisogna coprirli o posizionare dei mobili, che bloccano la diffusione dell’aria.

Sostituire vetri e finestre

Se le finestre sono vecchie e lasciano passare il freddo, possiamo risolvere il problema mettendo delle guarnizioni o sostituendo gli infissi. Nel caso in cui vogliamo ristrutturare casa, possiamo anche optare per la creazione del cappotto termico alle pareti. In questo modo il riscaldamento non si disperde e si ha un risparmio in bolletta grazie anche agli incentivi per la ristrutturazione.

