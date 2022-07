Gli elettrodomestici che consumano energia anche quando sono in stand by

Se la bolletta elettrica è sempre alta, nonostante i dispositivi elettronici siano spesso spenti, potrebbe dipendere dal modo di spegnimento. Il problema deriva dalla modalità di stand by. Questa non solo continua a farci sprecare energia ma incide anche sull’impatto ambientale.

Lo stand by consuma energia su diversi fronti: alimentatori, display Led e circuiti che continuano a essere alimentati. Come tenere sotto controllo questo problema? Bisogna conoscerlo bene e capire quali apparecchi elettronici consumano di più in stand by.

Quelli che continuano a consumare sono dotati di alimentatore esterno, display acceso o device con batterie continuamente in carica.

Gli 8 elettrodomestici che consumano più energia in stand by

Televisore

La maggior parte delle persone, quando spengono la tv, in realtà la mettono in stand by. I modelli nuovi consumano pochissima energia, quelli più vecchi di più.

Telefono cellulare

Il cellulare, in carica, assorbe 5 watt all’ora. Da tenere sotto controllo quando si va a dormire, perché è questo il momento della giornata in cui si mette sotto carica. Anche se carico, il telefono continuerà ad assorbire energia, sprecandola.

Caricabatteria per telefono

Sulla stessa scia, anche il caricabatterie per telefono consuma e collegato perennemente alla presa elettrica. Anche se consuma pochissimo, consuma quindi è bene staccarlo.

Telefoni cordless

Anche il telefono di casa ha un consumo costante, magari perché non è in uso o è in carica.

Macchinetta del caffè

Quando non fa il caffè è in modalità preriscaldamento, consumando 1 watt all’ora. Meglio scollegarla quando non serve.

Forno a microonde

Mai lasciare in stand by il forno a microonde perché consuma molto.

Computer

Tra gli apparecchi che consumano di più in casa c’è il computer. In modalità dormiente assorbono da 1,5 a 5,5 watt. Anche da spenti, ma collegati alla presa elettrica, consumano fino a 10 watt.

Console per videogiochi

La console per videogiochi da accesa consuma fino a 23,3 watt all’ora, spenta ma collegata all’interruttore circa 1 watt.

Come limitare i consumi in stand by

Per limitare i consumi e non disperdere inutilmente energia (e denaro), basta staccare la spina. In alternativa, si può usare una presa multipla con interruttore, da spegnere per staccare più dispositivi contemporaneamente.

