Rischio congelamento contatori: cosa fare per proteggerli

In inverno è possibile che le temperature scendano sotto lo zero e i contatori dell’acqua possono rischiare il congelamento. L’Aca ha fornito una serie di utili consigli per prevenire questo problema ed evitare possibili problemi all’impianto idrico.

L’azienda, che fornisce l’acqua a Pescara e in tutta la regione, raccomanda di proteggere con materiale isolante i contatori collocati al di fuori dei fabbricati. Se le temperature dovessero abbassarsi al di sotto dello zero, è opportuno lasciar scorrere durante la notte un filo d’acqua da un rubinetto interno all’abitazione. Questo accorgimento esclude il permanere dell’acqua all’interno delle tubature che, senza flusso, potrebbero congelare e danneggiare l’impianto.

Per le abitazioni o i locali non utilizzati nel periodo invernale, soprattutto nei comuni pedemontani pescaresi, è invece preferibile provvedere alla chiusura della valvola di intercettazione del flusso dell’acqua (chiave d’arresto) posta in prossimità del contatore, svuotare il proprio impianto idraulico (non di competenza Aca) dall’acqua presente, attraverso i rubinetti e proteggere il contatore con materiali isolanti.

In presenza di contatori esposti a temperature esterne, è consigliabile coibentare anche i contatori e le tubazioni di raccordo, utilizzando gli stessi materiali isolanti: polistirolo, poliuretano espanso o materiali simili.

Si raccomanda di non utilizzare lana di vetro o stracci per avvolgere il contatore o le tubazioni di raccordo, poiché questi materiali, assorbendo umidità, possono addirittura peggiorare il rischio di rottura per il gelo.

Aca, inoltre, ricorda che i clienti sono responsabili della corretta custodia del contatore e, in caso di rotture o danni, sono invitati a darne immediata comunicazione alla Società telefonando al numero verde del pronto intervento 800 800 838, attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno.