Come risparmiare sui consumi energetici in Abruzzo: guida per abbattere i costi delle bollette fino al 34%

La Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) e Consumerismo No Profit presentano le linee guida per risparmiare sui consumi energetici e ridurre fino al 34% le bollette di luce e gas in Abruzzo. Il documento – elaborato da Francesco Cannone e Daniele Guglielmino, membri del Comitato Scientifico Sima – parte dal presupposto che mai come in questo momento il risparmio energetico è contemporaneamente una concreta opportunità economica e un dovere nei confronti dell’ambiente.

Alcuni studi evidenziano che le abitudini dell'utente nei confronti dell’uso corretto dell’energia hanno un ruolo importante nel ridurre gli sprechi energetici: l’educazione e la modifica dei comportamenti del cittadino è l’area che può generare la riduzione di consumi più significativa, pari al 34% dei consumi totali di energia.

7 consigli per ridurre i consumi

Di seguito vi elencheremo i 7 consigli per abbattere i costi delle bollette fino al 34% sviluppati da Sima e Consumerismo.