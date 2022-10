Come riscaldare casa e risparmiare sulla bolletta

In inverno è pressocché naturale assistere a un aumento delle bollette. In fondo abbiamo bisogno di utilizzare sia l’energia elettrica che il gas per fare più luce e riscaldarci per sopportare le naturali “problematiche” dell’inverno. Quest’anno, però, visto il problema del caro bollette, è importante più che mai fare economia, senza per questo soffrire a dismisura. Bastano una serie di comportamenti virtuosi per riuscire a riscaldare casa e risparmiare sulla bolletta.

Termosifoni

Da tenere sotto controllo sono innanzitutto i termosifoni. È opportuno fare l’ordinaria manutenzione pre-accensione, così da risparmiare. Quindi i termosifoni vanno puliti periodicamente, vanno spurgati, non vanno coperti coi copri-termisifoni e bisogna controllare la percentuale di umidità, sfruttando a questo punto i deumidificatori.

Attenzione agli spifferi

È opportuno controllare la presenza di spifferi. Una volta trovati, bisogna cambiare protezioni e guarnizioni, così da evitare dispersioni di calore.

Il potere del sole

Per ottimizzare i consumi, conviene sfruttare la natura. Aprire tende e tapparelle consente al sole di penetrare all’interno dell’abitazione, riuscendo a riscaldarla con i suoi raggi.

Le nuove regole sui riscaldamenti 2022

Il Governo ha rivisto i parametri che riguardano l’accensione dei termosifoni. Questi prevedono 15 giorni in meno in termini di esercizio degli impianti di riscaldamento con il conseguente rinvio di 8 giorni del calendario delle accensioni e lo spegnimento anticipato di una settimana; un'ora in meno di durata al giorno; un grado Celsius in meno per le temperature interno.

Per quanto riguarda l’area di Pescara, che si trova in zona D, i termosifoni possono essere accesi l’8 novembre 2022 fino al 7 aprile, per un massimo di 11 ore al giorno.

Prodotti online

Deumidificatore

Guarnizioni porte

Tapparelle