Come consumare meno acqua in estate: il vademecum

L’estate e il grande caldo ci portano a un maggior consumo di acqua in casa. Tuttavia la situazione climatica e meteorologica non aiuta. Stiamo assistendo a un periodo di grande siccità e le proposte di razionalizzazione per i consumi umani cominciano a diventare sempre più reali.

L’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente – Italiambiente – ricorda che il consumo stratosferico di acqua nella gestione quotidiana degli allevamenti intensivi, che da sola rappresenta un'alta percentuale di utilizzo, ma in attesa che si producano effetti e miglioramenti nei macro sistemi, propone un vademecum semplice e diretto. Con un po’ di attenzione e buon senso si può dare una mano per risparmiare oro blu e allo stesso tempo risparmiare una bella cifra annua sui costi della bolletta. Di seguito i consigli degli esperti per risparmiare 300 litri di acqua per famiglia al giorno.

1- Controllare che i rubinetti dell’acqua siano ermeticamente chiusi quando si esce di casa.

2- Non lasciare i rubinetti gocciolanti durante la giornata

3- Non far scorrere l’acqua quando si lavano i denti

4- Verificare i programmi di utilizzo (e consumo di acqua) di lavatrice e lavastoviglie usando quelli più consoni al tipo di utilizzo previsto

5- Spegnere due minuti prima l’irrigatore d’acqua del giardino (da usare nelle ore serali)

6- Limitare a 7 minuti il tempo della doccia

7- Ridurre di tre dita l’acqua nella vasca durante il bagno

8- Controllare il livello di acqua nel lavabo (o nel mastello) quando si lavano i piatti o i panni a mano tenendo il livello dell’acqua più basso di tre centimetri rispetto al solito.

Questi piccoli accorgimenti, se seguiti alla lettera, permettono di risparmiare fino a 300 litri di acqua al giorno con un risparmio medio di oltre 200 euro l'anno sulla bolletta.