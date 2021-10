Accensione termosifoni 2021 a Pescara: cosa fare prima di attivare i riscaldamenti

Il repentino cambio di temperature a Pescara ha anticipato l’accensione dei termosifoni. La data era fissata al 1° novembre, mentre l’ordinanza comunale ha disposto l’accensione nella giornata del 12 ottobre.

I sindaci di tutti i Comuni possono infatti anticipare, così come posticipare, la data di accensione e spegnimento a seconda delle temperature. Al momento la data di spegnimento ufficiale dei riscaldamenti centralizzati è il 15 aprile 2022.

Ricordiamo che le date di accensione dei riscaldamenti sono regolate a seconda delle zone climatiche e Pescara fa parte della zona D. In questa fascia i termosifoni possono rimanere accesi per un massimo di 12 ore al giorno. Insieme a Pescara in zona D si trovano anche Avellino, Ancona, Ascoli Piceno, Caltanissetta, Chieti, Forlì, Firenze, Genova, Grosseto, Isernia, Livorno e Lucca, Macerata, Massa Carrara, Foggia, Matera, Nuoro, Pesaro, Pisa, Pistoia, Prato, Roma, Siena, Terni, Teramo, Vibo Valentia e Viterbo.

Manutenzione della caldaia

Prima di accendere i termosifoni e avviare i riscaldamenti, bisogna effettuare la manutenzione della caldaia, anche per evitare di avere brutte sorprese. In questo modo verificherete il corretto funzionamento e riuscirete a prevenire possibili guasti oltre che ridurre consumi e inquinamento.

Sfiato e pulizia dei termosifoni

Nei termosifoni si possono formare delle bolle d’aria, che vanno eliminate per far sì che funzionino alla perfezione. Per eliminarle bisogna spegnere la caldaia, controllare che la pressione dell’acqua sia tra il valore 1 e 2, posizionare un contenitore sotto il termosifone, aprire lentamente la valvola di sfiato, far uscire l’aria finché non uscirà l’acqua, controllare la pressione della caldaia, che se è scesa, va ripristinata, e riaccendere la caldaia.

È necessario anche pulire i termosifoni con panno e aspirapolvere.

Se qualcosa non va, se ci sono dei guasti o malfunzionamenti, contattare immediatamente un professionista.

