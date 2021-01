Vasca da bagno: rimedi naturali e alternativi per pulirla

C’è chi preferisce la doccia e chi la vasca da bagno. Quest’ultima è perfetta per rilassarsi immersi nell’acqua con l’aggiunta di qualche goccia di olio essenziale, come quello alla lavanda, ma in molti casi è più difficile da manutenere. Come pulire la vasca da bagno con rimedi naturali, alternativi ed efficaci? Scopriamo quali sono i migliori contro ruggine, calcare e grigiore.

Ruggine

Prevenire e eliminare la ruggine è assolutamente importante per garantire longevità alla vasca da bagno. Una volta utilizzata, è importante asciugarla, eliminando le macchie anche dalle parti metalliche, come i rubinetti, per evitare che si formi la ruggine. Basta un panno e il gioco è fatto.

In caso di ruggine presente, bisogna procedere con la rimozione. Usare il bicarbonato di sodio, ingrediente multiuso in casa, è un ottimo rimedio, ma lo è anche il cremor tartaro, con cui pulire la superficie da trattare. Per un risultato brillante, concludere le operazioni di pulizia con una soluzione di acqua e aceto.

Calcare

La formazione del calcare è inevitabile, per cui l’aceto è utile per riportare le superfici a risplendere come un tempo. Va spruzzato all’interno della vasca, lasciar agire per 15 minuti, lavare il tutto con una miscela composta da acqua, aceto e detersivo per piatti e asciugare.

Grigiore

Una volta eliminato lo sporco, tolta la ruggine e rimosso il calcare, bisogna lucidare la vasca da bagno, per farla tornare a brillare, evitando l’effetto grigiore. Il miglior rimedio naturale da utilizzare è l’olio di trementina, un prodotto molto efficace. Bisogna creare un composto con 20 grammi di olio di trementina e un cucchiaino di sale fino, distribuirlo su tutta la superficie con una spugna, lasciarlo agire per qualche minuto e togliere l’eccesso con l’acqua.

