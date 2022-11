Tea tree oil: perché è indispensabile e come usarlo in casa

Tra gli oli essenziali più adoperati c’è il tea tree oil, utilizzato soprattutto come antibatterico e antisettico. Questo olio essenziale si ricava dalla Melaleuca alternifolia, pianta della famiglia delle Myrtaceae.

Il tea tree oil che si ricava dalle foglie, di colore verde scuro in contrasto col fusto bianco, in passato si utilizzava come rimedio naturale per tosse, mal di testa, problemi della pelle.

Tuttavia è fortemente utilizzato anche in casa per pulire gli ambienti. Vediamo come.

Tea tree oil detergente

Basta aggiungere una decina di gocce di tea tree oil a mezzo litro di acqua calda per ottenere un buon detergente e disinfettante così da lavare tutte le superfici.

Contro la muffa

Per eliminare i residui di muffa, è utile creare una soluzione di acqua calda e un cucchiaio di tea tree oil da mettere in uno spruzzino. Vaporizzare il prodotto sulle superfici da trattare e rimuovere la muffa successivamente con una spugna.

Per lavare il bucato

Un buon modo per igienizzare il bucato è quello di usare qualche goccia di olio dentro la vaschetta con il detersivo per i panni.

Anticalcare

Con 15 gocce di olio tea tree mescolato ad aceto, bicarbonato e sapone di Marsiglia si può ottenere un efficace prodotto anti calcare, da spruzzare sulle parti interessate.

Tea tree oil disinfettante

Il tea tree oil si può usare anche come disinfettante per l’aria, in quanto può depurarla grazie all’umidificatore, per lo spazzolino, da immergere in una tazza con acqua calda, e per gli attrezzi sportivi, per rimuovere germi e batteri.

Profumare la casa

Il tea tree oil ha un ottimo odore ed è utile per aromatizzare ogni ambiente di casa. Basta metterlo in uno spruzzino con 10 gocce di un altro olio essenziale a piacere e mezzo bicchiere di vino bianco. In alternativa si può inserire all’interno di un diffusore di aromi.

