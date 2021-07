Cosa sono gli smudge stick e come prepararli fai da te

Il mazzetto di erbe essiccate, utile per profumare casa e che spopola su Instagram, si chiama smudge stick e si può preparare anche fai da te. Tuttavia, chi ha poco tempo, può acquistarne qualcuno già pronto all’uso.

Per uno smudge stick fai da te servono determinate piante aromatiche, che sono:

lavanda, ha un ottimo profumo, è rilassante e favorisce la concentrazione

rosmarino, un vero e proprio antibiotico naturale dalla funzione protettiva

salvia, purificante e in grado di benedire le persone

cedro, utile per allontanare le energie negative

eucalipto, ha proprietà antibatteriche, antinfiammatorie e antidolorifiche

iperico, rimedio contro lo stress

rosa, per meditare e portare serenità

sweet grass, poco conosciuta da noi, si dice sia in grado di portare la benedizione di madre terra

Come fare lo smudge stick

Lo smudge stick, ossia il mazzetto di erbe, si può fare con un’unica pianta aromatica o mettendone insieme diverse.

Per creare bisogna innanzitutto raccogliere le erbe prescelte di mattina, fare dei mazzetti, avvolgerli con uno spago, appenderli e farli essiccare.

Dopo l’essiccazione, prendere un fiammifero e accendere i mazzetti di erbe, soffiarci sopra e rilasciare il fumo in casa. In questo modo sarà distribuito in ogni angolo. Attenzione, però, a non usarlo di sera e di notte.