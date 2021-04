Scope elettriche: le migliori per pulire rapidamente ogni angolo di casa

Per pavimenti sempre puliti è necessario mettersi all’opera quotidianamente e le scope elettriche sono perfette per la pulizia giornaliera.

Ideali per raccogliere briciole e tutto lo sporco sulle superfici, così come i peli dei nostri animali, ne esistono con filo e senza filo, con sacchetto e senza sacchetto, con tecnologia ciclonica o super accessoriate. Ma quale scegliere quella giusta? Ecco una piccola guida dove scoprirete i modelli migliori per ogni esigenza.

La scopa Rowenta Air Force con spazzola motorizzata

La scopa elettrica senza filo Rowenta Air Force vanta la spazzola di aspirazione Power Slim Vision, che consente una pulizia super approfondita. Con luci led, si possono illuminare gli angoli scuri di casa e individuare la polvere sotto i mobili. Con batteria al litio con autonomia 30 minuti, è leggera, compatta ed ergonomica.

. Pulizia veloce e facile, anche grazie ai tanti accessori in dotazione. Contro. Plastica sottile.

Hoover: scopa 2 in 1 perfetta per gli animali

La scopa Hoover con i suoi numerosi accessori è ideale per pulire casa dai peli di animali. Il top è la Mini Turbospazzola, che aiuta a scovare lo sporco annidato nei punti più profondi. Senza filo, ha anche l’aspirabriciole, è dotata di batteria a litio ricaricabile con autonomia massima di 25 minuti. Si ricarica in poche ore.

. Tanti accessori in dotazione. Contro. Non ha l’attacco al muro con carica automatica.

Handy Force di Ariete: scopa elettrica con filo

Da Ariete la Handy Force, la scopa elettrica con filo dal design slanciato dalle alte prestazioni tecnologiche. Con tecnologia ciclonica, che permette di eliminare polveri, acari e batteri dalle superfici di casa, ha il filtro Hepa per trattenere le micro polveri all'interno del serbatoio.

. Leggera, silenziosa, il serbatoio si rimuove facilmente. Contro. Filo ingombrante.

Come scegliere la scopa elettrica

Ci sono alcune caratteristiche da prendere in considerazione per la scelta della migliore scopa elettrica.

La struttura. La scopa elettrica deve essere maneggevole e compatta. A incidere è principalmente il peso.

Le spazzole. Avere a disposizione un’ottima spazzola per la pulizia è fondamentale, lo è ancor di più averne diverse da usare in base alle esigenze e al tipo di sporco.

Potenza e alimentazione. Le scope elettriche senza filo sono dotate di batteria, quindi deve avere un’autonomia tale da riuscire a pulire tranquillamente tutta casa. Allo stesso modo, si deve ricaricare anche in poco tempo. Le batterie possono essere a ioni di litio o a nichel: le prime conservano una potenza costante anche quando stanno per scaricarsi: le altre riducono la capacità poco alla volta e inoltre la durata della carica diminuisce nel corso del tempo. Quelle con filo, invece, devono essere pratiche e avere un filo lungo abbastanza per riuscire a pulire senza problemi.

Con o senza sacchetto. La scopa elettrica con sacchetto contiene maggiore sporcizia e necessita di più energia. Più si riempie il sacco, meno aspira. I sacchetti una volta pieni devono essere sostituiti diventando un costo continuo.

La scopa elettrica senza sacchetto, con serbatoio ciclonico, si basa un flusso d’aria a spirale che permette di avere un’elevata efficienza. È meno capiente ma è semplice da svuotare e non ha ulteriori costi.

I filtri. Il sistema di filtraggio a due livelli che incastra da una parte particelle piccole e dall’altra quelle grandi. Le scope elettriche di fascia alta sono state di un terzo sistema di filtraggio detto Hepa (High-Efficiency Particulate Air), consigliato per soggetti allergici. Sono anche dotate di filtro antiodori ai carboni attivi.

Accessori. Tra gli accessori della scopa elettrica, che possono essere davvero utili, troviamo:

spazzola per tappeti;

spazzola per parquet;

bocchetta a lancia, per gli angoli;

bocchetta per imbottiti.

