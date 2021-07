Salsedine sui vetri di casa: come eliminare macchie e aloni

Chi ha una casa al mare sa bene che, oltre a godersi il panorama e vacanze rilassanti, deve anche prendersi cura della propria abitazione. Uno dei problemi più comuni è la salsedine sui vetri, quindi su finestre ma anche porte e tutto ciò che realizzato in questo materiale. Soprattutto quando si rientra nella propria abitazione posizionata in una località marina, bisogna procedere con la pulizia di vetri e infissi il prima possibile. Questo perché la salsedine ha la tendenza a solidificarsi e a cristallizzarsi creando aloni biancastri che sul lungo periodo possono rovinare la struttura e costringere a interventi costosi.

Con l’impiego di prodotti giusti, sarà possibile far risplendere i vetri come fossero nuovi.

Infissi

Sugli infissi si accumulano sabbia e salsedine. Per una corretta pulizia bisogna prima rimuovere la polvere in eccesso e poi creare una miscela detergente, che cambia a seconda dei materiali degli infissi.

Infissi in pvc. Il detersivo per i piatti sciolto in un secchio di acqua tiepida è utile per pulire infissi in pvc; se diventano gialli, bisogna usare un composto con un litro d’acqua, 3 cucchiai di acqua ossigenata a 40 vol, 2 cucchiai di bicarbonato e mezzo cucchiaino di detersivo per i piatti, che andrà applicato sulla struttura e bisogna farlo riposare per 30 minuti. In seguito risciacquare e asciugare.

Infissi in alluminio. Serve acqua calda e sapone di Marsiglia. Oltre al telaio bisogna occuparsi anche della serratura.

Infissi in legno. Utilizzare un panno in microfibra umido su cui versare alcune gocce di sapone di Marsiglia. Pulire e poi controllare lo stato della vernice, che eventualmente dovrà essere trattata con prodotti specifici.

Come pulire i vetri dalla salsedine

Conviene pulirli la mattina presto o al tramonto, per evitare la formazione di aloni dovuti all’esposizione al sole diretto.

Togliere la polvere e lavare i vetri con prodotti naturali; ad esempio si può usare una miscela composta da mezzo cucchiaio di detersivo per i piatti o sapone per il corpo all’interno di un secchio d’acqua calda. Pulire e risciacquare accuratamente.

Si può anche usare un mix composto da un bicchiere di aceto bianco diluito in mezzo litro di acqua calda.

Anche usare una patata cruda è un buon modo per eliminare lo sporco e gli aloni. Tagliare la patata a metà e passarla sulla superficie sporca. Sciacquare con abbondante acqua calda e asciugare con uno straccio in microfibra.

