I migliori 6 rimedi naturali contro le zanzare

Esistono davvero dei rimedi naturali contro le zanzare? Anche per alcune persone non sono un gran problema, per altre questi esserini volanti rappresentano un vero e proprio incubo. Per evitare enormi pomfi e pruriti, bisogna prevenire così da evitare l’antipatica puntura di zanzara.

Tuttavia, anche se in commercio ci sono numerosissimi prodotti repellenti, anche specifici per vari tipi di insetti, come le zanzare tigri, si possono preferire dei rimedi naturali antipuntura.

Prima di svelarvi le soluzioni green, vi ricordiamo che in casa è sempre bene installare delle zanzariere magnetiche o elettriche, così da evitare l’ingresso di questi e altri insetti e animaletti in casa.

1.Oli essenziali anti zanzare

Negli ultimi anni si parla sempre più spesso dei benefici degli oli essenziali e tra questi ce ne sono diversi perfetti per contrastare le zanzare e persino i pidocchi. Tra le profumazioni fastidiose agli insetti ci sono lavanda, limone, tea tree oil e citronella. Si possono usare mettendoli in un diffusore.

2.Piante aromatiche e non

Proprio perché l’odore di alcuni oli essenziali è sgradevole alle zanzare, ci sono anche alcune piante aromatiche e non che proprio non sopportano, e che quindi le allontaneranno dalla vostra abitazione. Da preferire menta e basilico, ma anche piante di lavanda. E, se avete voglia di coltivarlo, potete mettere anche l’aglio in vaso!

3.Candele aromatiche

Le candele alla citronella così come quelle alla lavanda creeranno una magica atmosfera e scacceranno le zanzare.

4.Aroma di caffè

C’è chi non vive senza caffè e chi, invece, non lo sopporta e tra questi esseri ci sono le zanzare. Per allontanarle, basta bruciare un po’ di caffè in polvere in casa. In giardino, invece, è possibile mettere i fondi di caffè all’interno dei vasi.

5.Limone e aceto

Non piacciono alle zanzare nemmeno limone e aceto. Mixare questi due ingredienti avrà un effetto importante contro questi insetti. Basta tagliare alcune fette di limone e bagnarle con l’aceto e, quando il liquido sarà assorbito, posizionarle in punti strategici, come davanzali e porte. Stesso metodo anche per cipolla tritata e chiodi di garofano.

6.Bat box

La bat box è pensata per i pipistrelli, ma questi si nutrono di zanzare, quindi vi aiuteranno ad eliminarle.

Come realizzare un repellente fai da te

Per realizzare una soluzione antizanzare, basta far bollire menta e basilico per 20 in un pentolino con l’acqua. Poi filtrare, far raffreddare in frigorifero, vaporizzare su braccia e gambe ed essere subito protetti dalle zanzare!

