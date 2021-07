Repellenti anti zanzare: tutto quello che bisogna sapere prima di usarli

Si acquistano per tenere lontane zanzare e altri antipatici insetti, ma bisogna leggere bene le istruzioni per l’uso prima di utilizzare i repellenti. Epa, Environmental Protection Agency, ha stilato una serie di consigli per l’utilizzo corretto dei repellenti anti zanzare.

Prima di usarli

È necessario innanzitutto leggere le istruzioni. Applicare il repellente solo sulle zone esposte e mai sotto gli abiti, mai vicino a occhi e bocca e non dentro le orecchie. Mai vaporizzare sul viso, ma metterli sulla mano e poi applicarli. Non vaporizzare su tagli, ferite e pelle irritata, non spruzzare in spazi chiusi e non usare vicino al cibo.

Sicurezza

Visto che molti repellenti anti zanzare sono infiammabili, mai vaporizzarli vicino a fiamme libere e sigarette.

Quando rientrate a casa, mettete a lavare i vestiti. Inoltre, mai spruzzare i repellenti, se non idonei, sugli animali.

Bambini

Per i bambini si consigliano esclusivamente formulati ad hoc per loro, meglio se 100% vegetali, perché i repellenti comuni sono ricchi di ingredienti chimici. A fine giornata, mettere a lavare i loro vestiti e fategli una doccia veloce.

È utile sapere che i repellenti a base di olio di eucalipto limone non andrebbero usati nei bambini sotto i 3 anni. L’Epa specifica che il Deet è approvato per l’uso sui bambini senza limiti di età e non ci sono restrizioni sulla percentuale presente nei prodotti repellenti.

Efficacia

Per ottenere una buona copertura repellente, è opportuno usare una buona quantità di prodotto, non troppa ma nemmeno troppo poca. In ogni caso, l’efficacia del prodotto può variare a causa di: